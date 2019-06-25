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Испания

Обретение Европы

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 Елена Караева 
Обретение Европы
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Римский пейзаж кисти Веласкеса и улочка Дельфта, написанная Вермеером - лейтмотив новой экспозиции в мадридском Прадо, организованной в рамках юбилея знаменитого музея.

"Пересечения: Веласкес, Рембрандт, Вермеер и золотой век испанской и голландской живописи" - результат объединения усилий кураторов из Мадрида и амстердамского Рейксмузеума.

Как считает старший куратор музея Прадо Алехандро Вергара, "чтобы понять, что такое европейское культурное пространство, нужно отдавать себе отчет в том, что европейское искусство - это множество национальных и наднациональных сообществ, в которых были и взаимовлияние, и обмен знаниями, главным поставщиком которых тогда была Италия, и иные многосторонние связи".

Основная идея экспозиции - показ художественных традиций обеих стран и тогдашних художественных реалий, а также поиск истоков, объединяющих живописные школы.

"На протяжении нескольких столетий История учила нас, что традиции изобразительного искусства есть выражение национального характера и способ подчеркнуть отличия, но тут мы столкнулись с тем, что живопись в Европе едина в разнообразии", - заключает свой рассказ Алехандро Вергара.

Экспозиция "Пересечения: Веласкес, Рембрандт, Вермеер и золотой век испанской и голландской живописи" открыта в мадридском Прадо до конца сентября.