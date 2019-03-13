Венгерские извинения. Немецкие опасения

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Народники ждут от Орбана извинений

Глава крупнейшей фракции Европарламента ездил к руководству входящей в неё венгерской правящей партии. Манфред Вебер просил премьера Виктора Орбана прекратить выпады в адрес Брюсселя и извиниться за оскорбление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Обновление дорожных правил

Европарламент поддержал изменения в правилах дорожного движения, призванные снизить количество транспортных происшествий. В частности, новые автомобили должны быть оборудованы современными средствами безопасности.

При разработе этих предложений депутаты учли технологические достижения и общественные тенденции, такие, как старение населения и появление новых причин, по которым отвлекается внимание водителя от дороги.

Акт о доступности для инвалидов и пожилых

Европарламент одобрил в Страсбурге Европейский Акт о доступности — это комплекс мер для людей с ограниченными возможностями. Он направлен на то, чтобы инвалидам и пожилым было проще пользоваться важнейшими предметами повседневной жизни — такими как смартфоны, банкоматы, билетные автоматы, а также транспортными и банковскими услугами.

Этот закон облегчит доступ к технологическим благам для миллионов граждан ЕС.

Немецкий бизнес встревожен популизмом

Руководители ведущих компаний Германии предупредили об опасности популизма, национализма и ксенофобии. Они призвали своих сотрудников проголосовать на майских выборах в Европарламент.

Выступая на предвыборном митинге, топ-менеджеры голубых фишек указали, что немецкое общество перестаёт верить в мультикультурализм и в связь между сотрудничеством разных своих слоёв и всеобщим процветанием.