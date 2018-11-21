"Вкратце из Брюсселя": тучи над Римом, уступка Варшавы

Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии на 2019 год. Он по-прежнему противоречит союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. Евросоюз запускает так называемую "процедуру на случай чрезмерного дефицита".

Политическая декларация с британцами

ЕС заявил, что в соглашение о выходе из него Великобритании уже не будет вноситься значительных изменений. Премьер-министр Тереза Мэй обсуждает в Брюсселе с руководством ЕС политическую декларацию о будущих отношениях.

Разворот польской реформы суда

Правящая в Польше партия предложила частично отменить реформу Верховного суда. Из-за неё возник конфликт с Брюсселем, обвинившим Варшаву в нарушении верховенства права.

"Позорная" уязвимость бизнеса

Бывший сотрудник Danske Bank заявил в Европарламенте, что структура британских компаний плохо защищена от злоупотреблений, и назвал её позорной. Говард Уилкинсон разоблачил многомиллиардное отмывание денег.