В передаче "Вкратце из Брюсселя":
"Вкратце из Брюсселя": тучи над Римом, уступка Варшавы
"Вкратце из Брюсселя": тучи над Римом, уступка Варшавы
Еврокомиссия отклонила доработанный проект госбюджета Италии на 2019 год. Он по-прежнему противоречит союзному соглашению по налоговой и бюджетной политике. Евросоюз запускает так называемую "процедуру на случай чрезмерного дефицита".
Политическая декларация с британцами
ЕС заявил, что в соглашение о выходе из него Великобритании уже не будет вноситься значительных изменений. Премьер-министр Тереза Мэй обсуждает в Брюсселе с руководством ЕС политическую декларацию о будущих отношениях.
Разворот польской реформы суда
Правящая в Польше партия предложила частично отменить реформу Верховного суда. Из-за неё возник конфликт с Брюсселем, обвинившим Варшаву в нарушении верховенства права.
"Позорная" уязвимость бизнеса
Бывший сотрудник Danske Bank заявил в Европарламенте, что структура британских компаний плохо защищена от злоупотреблений, и назвал её позорной. Говард Уилкинсон разоблачил многомиллиардное отмывание денег.