Вкратце из Брюсселя: готовность к "брекситу". Сорос - человек года

Евросоюз обнародовал план чрезвычайных мер на случай провала соглашения о выходе из него Великобритании. Беспорядочный «Брексит» может привести к разрыву многочисленных уз и введению разных правил по обе стороны Ла-Манша.

Энергия будет чище

Европейские Парламент, Комиссия и Совет в предварительном порядке одобрили пакет мер по производству чистой энергии. Оно должно быстрее переходить на возобновляемые источники.

К 2025 году предполагается отменить субсидирование тепловых электростанций и угольной промышленности. Польше, которую это затронет больше других стран ЕС, предложены особые условия.

Шаг к запрету одноразового пластика

Загрязняющий моря мусор на 70 процентов состоит из произведенных человеком полимеров. Утром в среду после 12,5 часов переговоров руководящие органы Евросоюза договорились о запрете в его странах одноразовых изделий из пластика.

Под него подпадут, в частности, пластиковые бутылки, тарелки, столовые приборы, соломинки для питья, а также ватные палочки и целофановые пакеты - которые после первого применения выбрасываются.

Сорос - человек 2018 года по версии FT

Джордж Сорос назван человеком года газетой Financial Times. Она пишет, что этот американский миллиардер и филантроп стал "знаменосцем либеральной демократии, на которую ополчились популисты".

В 2018 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинял родившегося в Будапеште Сороса в финансировании антиправительственной деятельности, а также в заговоре с целью наводнить Евросоюз мигрантами.