Палата общин отвергла сделку по "брекситу"

Британский парламент вновь отверг соглашение по «брекситу», предложенное премьер-министром страны Терезой Мэй. В ходе прошедшего во вторник вечером голосования, в поддержку документа выступили 242 депутата, 391 проголосовал против. В правительстве ожидали, что депутаты отвергнут соглашение, но рассчитывали, что перевес в сторону противников не будет таким серьёзным.

Уступок, которых Мэй удалось добиться у ЕС накануне голосования, оказалось недостаточно, для того, чтобы склонить чашу весов в пользу сделки. По итогам голосования она предупредила депутатов о последствиях их решения: «Позвольте мне выразиться ясно. Голосование против выхода без соглашения и за перенос даты выхода не решает проблем, стоящих перед нами. ЕС захочет выяснить, с какой целью мы переносим дату. И Палате общин предстоит ответить на этот вопрос. Идёт ли речь об отмене действия 50-й статьи? Или о проведении повторного референдума? Или о том, чтобы заключить другое соглашение? Предстоит неприятный выбор, но благодаря решению, принятому Палатой общин этим вечером, дело обстоит именно так».

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, критиковавший соглашение, выразил удовлетворение результатом голосования и призвал к проведению досрочных выборов: «Правительство вновь потерпело поражение, причём против высказалось подавляющее большинство, и теперь правительство должно понять, что с его сделкой, с его предложением, выдвинутым премьер-министром, определённо покончено, оно не пользуется поддержкой депутатов. Премьер-министр тянула время, но теперь её время истекло. Возможно, пришла пора провести всеобщие выборы, чтобы люди могли решить, каким быть их правительству».

Теперь депутаты намерены взять в свои руки процесс «брексита». В ближайшие два дня им предстоит решить, допустим ли выход из ЕС без сделки с Брюсселем, и, если нет, проголосовать по вопросу переноса даты «брексита».