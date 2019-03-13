Уйти без сделки или продлить сроки

Британское правительство вновь потерпело поражение. Несмотря на уступки, которых Терезе Мэй удалось добиться накануне в Страсбурге, парламент во второй раз отверг соглашение по "брекситу".

Теперь парламентариям предстоит выбрать, хотят ли они выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, в противном случае - проголосовать по вопросу переноса даты "брексита".

Премьер-министр предупредила депутатов о последствиях их решения:

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании:

"ЕС захочет выяснить, с какой целью мы переносим дату. И Палате общин предстоит ответить на этот вопрос. Идёт ли речь об отмене действия 50-й статьи? Или о проведении повторного референдума? Или о том, чтобы заключить другое соглашение? Предстоит неприятный выбор, но благодаря решению, принятому Палатой общин этим вечером, дело обстоит именно так."

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин доволен результатом голосования:

"Премьер-министр тянула время, но теперь её время истекло. Возможно, пришла пора провести всеобщие выборы, чтобы люди могли решить, каким быть их правительству."

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что отсрочка по "брекситу" возможна, но для этого у Великобритании должны быть веские причины.

Главный переговорщик от ЕС по вопросам "брексита" Мишель Барнье отреагировал в Twitter:

"ЕС сделал всё возможное, чтобы помочь заключить соглашение. Выход из тупика может быть найден только Великобританией. Сейчас нам особенно важно быть готовыми к "брекситу" без сделки".

Питер Мандельсон, член парламента:

"Это полный провал для нашей страны. Великобритания потеряет множество инвестиций раньше, чем это предполагалось, потому что по мнению консервативной партии у нас их достаточно".

Джулия Хартли-Брюер, журналист:

"Тереза Мэй должна уйти, но она продолжает работать. Она так боится своих министров и своих депутатов в парламенте, что завтра проголосует за "брексит" без сделки. Она говорит уже два года, что отсутствие соглашения – это плохое соглашение, но сейчас для неё будет хорошей любая сделка".

Пока выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта. В среду Палате общин предстоит проголосовать за "брексит" без сделки. В случае принятия этого решения через 17 дней Великобритания перестанет быть членом ЕС.

Если же парламентарии будут против, то в четверг им предстоит голосовать уже за продление сроков "брексита".