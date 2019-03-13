Лондон отменит пошлины на товары из ЕС в случае "жесткого брексита"

Лондон готовится к "жесткому брекситу". В среду правительство Великобритании объявило, что если договориться с Брюсселем так и не удастся, Соединенное Королевство в одностороннем порядке отменит импортные пошлины, чтобы не допустить инфляции.

Речь идет об автомобильной промышленности, сельском хозяйстве и целом ряде других отраслей. Как пояснили в кабинете Терезы Мэй, отмена пошлин может коснуться 87% ввозимых из ЕС товаров широкого потребления. Также Лондон откажется от идея восстановления твердой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Если либерализация импортных пошлин все-таки произойдет, то ЕС будет вынужден усилить таможенный котроль, чтобы избежать контрабанды и в целом иметь лучшее понимание, какие именно товары поступают на британский рынок, - заявил Euronews эксперт по рыночной экономике Джеймс Смит. - Вот представьте, если в Дувре досмотр каждой фуры будет проводиться хотя бы на 2 минуты дольше, то очередь на границе автоматически удлинится километров на 30 км".

Для наблюдателей очевидно, что "жесткий брексит" затруднит транспортное сообщение Великобритании с континентом и приведет к дефициту некоторых категорий товаров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. И Лондон, и Брюссель заявляют, что хотят избежать такого сценария. Однако пока разойтись полюбовно сторонам не удается.