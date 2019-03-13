ЕС разочарован голосованием по "брекситу"

Главный переговорщик от ЕС по вопросам «брексита» Мишель Барнье уже отреагировал на итоги голосования в Палате общин: «ЕС сделал всё возможное, чтобы помочь заключить соглашение. Выход из тупика может быть найден только Великобританией. Сейчас нам особенно важно быть готовыми к "брекситу" без сделки»

«Члены ЕС ждут серьёзного обоснования возможной отсрочки "брексита" и её сроков, – отметил председатель Евросовета Дональд Туск. – Необходимо обеспечить бесперебойную работу институтов Евросоюза».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал в своём твитере: «Итоги голосования вызывают сожаления. Досадно, что британское правительство не получило поддержки по вопросу сделки, согласованной сторонами в ноябре, даже после многочисленных дополнительных гарантий от ЕС. Решение должно прийти из Лондона».

Таким образом, Евросоюз даёт понять британским депутатам, что поиск выхода из сложившейся ситуации предстоит найти им самим.