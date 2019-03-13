Норвегия выставит счет компании Boeing

После крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек, страны ЕС приостановили эксплуатацию самолетов этого типа. В их числе оказалась и Норвегия.

Однако местный авиаперевозчик Norwegian Air - третий по объемам перевозок лоукостер в Европе - заявил, что не намерен нести убытки за простой техники. Всего на балансе норвежской компании числятся 18 Boeing 737 MAX.

"Как будет развиваться ситуация с этими самолетами дальше решит Европейское агентство авиационной безопасности. Со своей стороны мы надеемся, что вскоре "максы" вновь смогут летать, - заявил Бьорн Кьос, глава Norwegian Air. - Многие задаются вопросом, как все это повлияет на наше финансовое положение. Для нас совершенно очевидно, что мы не намерены нести убытки из-за того, что самолеты простаивают на земле. Мы отправим счет за издержки их производителю".

Катастрофа Boeing 737 MAX в Эфиопии стала уже второй трагедией за последние полгода с самолетами данного типа. В этой связи по меньшей мере 45 стран, не только в Европе, но также в Азии, Африке, Латинской Америке, решили временно отказаться от эксплуатации боингов последнего поколения.

В США изначально заявляли, что не видят оснований запрещать полеты "максов". Однако в среду Дональд Трамп все же отдал распоряжение приостановить их использование до выяснения всех обстоятельств.