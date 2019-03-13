"Слишком сложные, чтобы на них летать"

Дональд Трамп провел переговоры с главой американской корпорации Boeing Мюленбургом. Разговор происходил в момент, когда одна за одной страны отказывались от эксплуатации лайнеров, выпущенных Боингом. Причина - второе за последние пять месяцев крушение модели Boeing 737 MAX 8, в катастрофах погибли несколько сотен человек.

Деннис Мюленбург постарался убедить Трампа, что Boeing 737 MAX 8 безопасен.

До беседы Трамп высказался в твиттере, сообщив, что чрезмерное применение компьютерных технологий усложняет пилотирование самолетов и, может, по его мнению, создать угрозу для безопасности.

"Мне не надо, чтобы моим пилотом был Альберт Эйнштейн. Я хочу, чтобы прекрасным профессионалам давали возможность быстро и безопасно брать на себя управление самолетом".

Власти ряда стран ввели временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 их национальными компаниями. Это государства-члены Евросоюза, а также Австралия, Норвегия, Новая Зеландия и другие.

Со своей стороны, Федеральное управление гражданской авиации США продолжит использовать самолеты Boeing 737 MAX 8, об этом ведомство заявило накануне.