"США мешают Европе вести бизнес с Россией"

В Москве считают, что США оказывают давление на страны Европы, не давая вести бизнес с Россией и предлагая взамен невыгодные сделки с американскими компаниями.

Об этом заявил глава МИДа РФ Сергей Лавров после встречи со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль.

Накануне министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон рассматривает дополнительные санкции против проекта "Северный поток - 2".

"У Вашингтона вся дипломатия сводится к санкциям, и по "Северному потоку - 2" и в целом ряде других областей. Мы видим грубейшие нарушения всех этических и правовых норм, когда США требуют от любой страны мира не покупать у России сырье, энергоресурсы, а покупать их в США", – заявил на пресс-конференции Лавров.

Нарушением международных прав назвала и глава МИДа Австрии применение возможных санкций против иностранных компаний, участвующих в проекте.

"Трубопроводы строятся не для того, чтобы кого-то раздражать, трубопроводы строятся потому, что есть спрос, экономический интерес. Канцлер Ангела Меркель несколько раз подчеркивала, что это вопрос деловых интересов, коммерции", – заявила Кнайсль.

Во вторник Европарламент высказался за прекращение проекта "Северный поток - 2".

В резолюции говорится, что газопровод усиливает зависимость от поставок российского газа и ставит под угрозу внутренний рынок ЕС.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени треть газопровода уже проложена.