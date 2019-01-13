США угрожают немецким компаниям из-за "Северного потока-2"

Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток - 2". Текст послания в воскресенье опубликовала газета "Бильд ам зонтаг".

По утверждению дипломата, "если из-за запуска "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России". По информации газеты, письма, согласованные с властями США, немецкие компании восприняли как давление и шантаж.

В МИД Германии сочли, что действия Гренелла не соответствуют дипломатической практике. А заместитель председателя фракции Левой партии в Бундестаге Фабио Де Мази заявил, что "у американского посла, очевидно, создалось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 года.