Oxfam: состояние 26 богачей равно средствам 3,8 миллиардов бедных

За последние десять лет число миллиардеров в мире почти удвоилось и достигло 2208 человек, а их суммарное состояние ежедневно увеличивается почти на 2,5 млрд долларов. В то же время разрыв между сверхбогатыми и бедными также растет каждый день - доходы последних уменьшились на 11 процентов. Такие данные накануне открытия Всемирного экономического форума в Давосе представило международное объединение Oxfam, которое ставит своей целью борьбу с бедностью и несправедливостью во всем мире.

"Только в прошлом году мы видели, как богатство миллиардеров увеличивалось на 2,5 миллиарда долларов каждый день, в то время как благосостояние низших слоев - 3,8 миллиардов людей, а это половина человечества, уменьшалось на 500 миллионов долларов в день. И это уже тенденция", - говорит исполнительный директор OXFAM, Винни Бьяньима.

Как отмечается, по данным неправительственных организаций и журнала Forbes, сегодня 26 богатейших людей мира обладают таким же объемом средств, как почти четыре миллиарда бедных. В докладе фонда Oxfam подчёркивается, что "неравенство между богатыми и бедными переходит в неравенство в образовании и здравоохранении". Отмечается также, что в наибольшей степени от растущего экономического неравенства страдают женщины и девочки.