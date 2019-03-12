Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал

Хет-трик Криштиану Роналду вывел итальянский "Ювентус" в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов. После поражения две недели назад в Мадриде от "Атлетико" - 0:2 туринский клуб разгромил соперника дома со счетом - 3:0. И все голы в этом матче забил португальский форвард "Старой синьоры": дважды - ударом головой и еще один - решающий - на последних минутах встречи с пенальти.

В другом вчерашнем матче английский "Манчестер Сити" не оставил никаких шансов немецкому "Шальке" - 7:0 и также вышел в следующий этап турнира. Первый матч в Гильзенкирхене получился более упорным, но и его выиграл британский клуб - 3:2.