Из Лондонского Сити - в Люксембург

Деловые круги Люксембурга опасаются потерять ключевого коммерческого партнера с выходом Великобритании из ЕС и единого рынка. Крупный бизнес в целом знает, как тогда действовать, но небольшие фирмы ещё не готовы к внезапному разрыву многочисленных связей с Соединённым королевством в случае провала сделки.

«Становится всё более вероятным, что “брексит” будет жёстким, - говорит директор по международным делам Торговой палаты Люксембурга Жанно Эрпельдинг. - В контексте общей неопределённости мы призываем малые и средние предприятия активно готовиться также и к этому сценарию”.

С другой стороны, Люксембург успешно переманивает фирмы, которые покидают Великобританию из-за “брексита”. Им предлагают: делопроизводство на английском языке, финансовую культуру высокого уровня и, что самое важное, стабильность.

Компании-посредник Люксембург для финансов едва успевает готовить новые офисные помещения.

«Сейчас у нас уже имеются 52 фирмы, перемещение которых было публично подтверждено, - говорит глава компании Николас Макел. - Сюда переехали 25 управляющих активами, 8 банков, 6 платежных фирм и 12 страховых компаний. В целом, по моим оценкам, в ближайшей перспективе это создаст 3 тысячи дополнительных рабочих мест в Люксембурге. При этом нам, конечно, не улыбается перспектива развода Соединенного Королевства с Евросоюзом. Для нас “брексит» остается предложением, от которого проиграют все».

Свою деятельность переводят в Люксембург крупнейшие корпорации. JP Morgan, Citibank, AIG, Blackstone обнаружили здесь хорошие условия для работы. А финансовому сектору Великобритании это может обернуться крахом.

«Согласно новым оценкам, Лондонский Сити может потерять около одного триллиона евро из-за “брексита”, - передаёт корреспондент Euronews Шандор Жирош. - Значительная часть британской столицы перебирается в Европу”.