Лео Варадкар не верит в жёсткий "брексит"

"Выход Великобритании из Евросоюза без сделки маловероятен". Об этом заявил в Белфасте премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

На вопрос, был ли Лондон близок к соглашению с Брюсселем, премьер предпочел быть немногословным, сказав только, что "мы вступаем в довольно деликатный период в течение следующей недели или двух".

"Я не хочу вдаваться в подробности, но думаю, выход Соединенного королевства из ЕС без сделки 29 марта маловероятен. Либо соглашение будет достигнуто, либо "брексит" будет отложен", – заявил Варадкар.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приложит все усилия для того, чтобы "брексит" состоялся в запланированные сроки.

Голосование парламента Великобритании за или против сделки с ЕС назначено на 12 марта.