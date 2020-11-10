Евросоюз ищет замену лондонскому Сити

До конца переходного периода в отношениях Евросоюза и Великобритании, совпадающего с окончанием года, остаётся совсем немного. Продлить его правительство Бориса Джонсона отказалось, а значит с 1 января 2021 года лондонский Сити лишится "паспортных прав" - возможности предлагать свои финансовые услуги в любой точке ЕС.

По мнению Барбары Лукас, преподавателя лондонской бизнес-школы CASS, проиграют обе стороны:

- Многие европейские страны и компании до сих пор полагались исключительно на опыт лондонского Сити в области финансовых услуг".

Тайг Энрайт, Euronews: - И как быстро Европа сможет найти Лондону замену?

Барбара Лукас: - Понятно, что за одну ночь создать подобную лондонской инфраструктуру и систему не удастся. На это уйдут годы. Европейские финансовые центры пока еще не достигла размаха Сити, взять хотя бы Франкфурт, Дублин или Париж. Они сегодня не конкуренты Лондону. Реальные конкуренты Сити - это Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур. Не исключено, что с 1 января Европа потеряет лидерство в

мировой торговле и финансах.

До сих пор спецификой лондонского Сити были пакетные услуги, объясняет

Томас Визер, бывший глава консультативного совета при Еврогруппе: "Если вы покупаете компанию где-то в Европе, вам нужна консультация одновременно юристов, банкиров, бухгалтеров. Вы едете в Лондон и получаете все это не месте. Так что какое-то время, думаю, руководители компаний будут действовать по инерции и обращаться к Лондону".

Известно, что после референдума по "брекситу" банки, страховые и управляющие активами компании перевели в зарубежные активы боле миллиарда 100 миллионов евро, а также переместили в третьи страны 7 с половиной тысяч сотрудников.

"Ключевой вопрос заключается в следующем, - передаёт из Лондона наш специальный корреспондент Тайг Энрайт, - до Brexit'a финансовая индустрия играла по европейским правилам. В будущем Великобритания собирается установить собственные. ЕС не может помешать этому, но может запретить фирмам пользоваться услугами Сити, которые не соответствуют европейским стандартам. Так что никто точно не знает, что произойдёт после 1 января".

И вопрос этот не праздный, подчёркивает Томас Визер: "Речь идёт не только о законодательстве и контроле за ситуацией, для Европейского союза, как и для Соединенного Королевства, это - вопрос суверенитета".

"Крупный бизнес может получить финансирование в любой точке мира, - добавляет Барбара Лукас. - Более мелким предприятиям, вероятно, станет труднее получить доступ к той ликвидности, которая была доступна раньше. Если компаниям не хватает финансирования, они не будут инвестировать, а значит - сократятся рабочие места".

"Так что на кону - жизненно важный вопрос, не только для финансового сектора, но и для политического и экономического будущего Лондона и Брюсселя", - передаёт Тайг Энрайт.