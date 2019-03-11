КНР временно приостанавливает эксплуатацию Boeing 737 MAX

Государственное управление гражданской авиации Китая выпустило распоряжение, касающееся временной приостановки эксплуатации самолётов Boeing 737 MAX авиакомпаниями КНР. Это произошло несколько часов спустя после крушения лайнера подобной модели недалеко от Аддис-Абебы, в котором погибли и 8 китайцев.

Это второе за последние пять месяцев крушение Boeing а 737 MAX 8 - 29 октября разбился самолет индонезийской Lion Air. На борту самолета "Эфиопских авиалиний" находились 157 человек. Выживших нет.

В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая семью словацкого парламентария, потерявшего жену и двоих детей.

О случившемся депутат сообщил в своем Фейсбуке.

S HLBOKÝM SMÚTKOM OZNAMUJEM, ŽE MOJA DRAHÁ MANŽELKA BLANKA, SYN MARTIN A DCÉRA MICHALA ZAHYNULI POČAS LETECKEJ KATASTROFY V ADDIS ABEBE DNES V RANNÝCH HODINÁCH. KTO STE ICH POZNALI, VENUJTE IM TICHÚ SPOMIENKU. Publiée par Anton Hrnko sur Dimanche 10 mars 2019

Погибли также граждане России, Франции, США, Канады и других стран.

Близкие погибших только что узнали о крушении самолета Фото Рейтер

На месте крушения Boeing 737 MAX Фото Рейтер

На месте крушения Boeing 737 MAX Фото Рейтер

Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов "Боинг 737".

Комиссия, расследовавшая крушение самолета в Индонезии, установила, что пилоты не могли справиться с автоматической системой, предотвращающей потерю тяги и срыв в штопор. Выяснилось, что пилоты Lion Air пытались выправить положение, но автоматика не давала им это сделать, отключить ее они тоже не сумели.

Со своей стороны Boeing готов оказать помощь в расследовании причин авиакатастрофы, на место будет отправлена команда специалистов и сотрудников корпорации.