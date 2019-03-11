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Эфиопия

КНР временно приостанавливает эксплуатацию Boeing 737 MAX

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 Елена Караева 
КНР временно приостанавливает эксплуатацию Boeing 737 MAX
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Reuters
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Государственное управление гражданской авиации Китая выпустило распоряжение, касающееся временной приостановки эксплуатации самолётов Boeing 737 MAX авиакомпаниями КНР. Это произошло несколько часов спустя после крушения лайнера подобной модели недалеко от Аддис-Абебы, в котором погибли и 8 китайцев.

Это второе за последние пять месяцев крушение Boeing а 737 MAX 8 - 29 октября разбился самолет индонезийской Lion Air. На борту самолета "Эфиопских авиалиний" находились 157 человек. Выживших нет.

В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая семью словацкого парламентария, потерявшего жену и двоих детей.

О случившемся депутат сообщил в своем Фейсбуке.

S HLBOKÝM SMÚTKOM OZNAMUJEM, ŽE MOJA DRAHÁ MANŽELKA BLANKA, SYN MARTIN A DCÉRA MICHALA ZAHYNULI POČAS LETECKEJ KATASTROFY V ADDIS ABEBE DNES V RANNÝCH HODINÁCH. KTO STE ICH POZNALI, VENUJTE IM TICHÚ SPOMIENKU.

Publiée par Anton Hrnko sur Dimanche 10 mars 2019

Погибли также граждане России, Франции, США, Канады и других стран.

Фото Рейтер
Близкие погибших только что узнали о крушении самолетаФото Рейтер
Фото Рейтер
На месте крушения Boeing 737 MAXФото Рейтер
Фото Рейтер
На месте крушения Boeing 737 MAXФото Рейтер

Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов "Боинг 737".

Комиссия, расследовавшая крушение самолета в Индонезии, установила, что пилоты не могли справиться с автоматической системой, предотвращающей потерю тяги и срыв в штопор. Выяснилось, что пилоты Lion Air пытались выправить положение, но автоматика не давала им это сделать, отключить ее они тоже не сумели.

Со своей стороны Boeing готов оказать помощь в расследовании причин авиакатастрофы, на место будет отправлена команда специалистов и сотрудников корпорации.

Фото Рейтер