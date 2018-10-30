Авиакатастрофа в Индонезии: обнаружены тела погибших

В Индонезии на месте крушения Боинг-737 спасатели обнаружили тела 10 погибших, в том числе и младенца. Сообщается, что на берег также доставлены еще 14 мешков с фрагментами тел находившихся на борту пассажиров.

Поиски тел погибших пассажиров

Губернатор провинции Банка-Белитунг Рустам Эффенди занимается встречей и размещением родственников пассажиров. Он говорит, что "организован приезд родственников и близких, не обязательно тех, кто состоит в кровном родстве, чтобы помочь в опознании тел. Они прилетают двумя рейсами, это примерно 68 человек".

В ожидании опознания

Lion Air относится к компаниям-лоукостерам, и рейтинг безопасности ее полетов - один из самых низких в мире. Генеральный директор LION AIR видит причину в ином: "Корпорация "Боинг" не сообщила нам, что до выяснения причин нужно запретить полеты этой модели лайнера. Власти также нас не информировали о том, что могут наличествовать дефекты у этого типа воздушного судна", - заявляет Эдвард Сирет.

Поиски в настоящий момент ведутся на глубине 30-35 метров. Специалисты не исключают, что операция будет перемещаться в другие места акватории Явы из-за имеющихся сильных подводных течений, которые могли изменить положение самолета. На борту потерпевшего крушение лайнера находились 189 человек, все они погибли.