Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в траурной церемонии, посвящённой погибшим в понедельник при крушении пассажирского лайнера. Он встретился с родственниками жертв трагедии, а также со спасателями, работающими на месте катастрофы.
Авиакатастрофа в Индонезии: расследование продолжается
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Авиакатастрофа в Индонезии: расследование продолжается
Между тем, Национальная комиссия по безопасности на транспорте проводит тщательное расследование причин аварии. Об этом заявил министр транспорта страны Буди Кариа Сумади: «Авиакомпания должна сообщить обо всех нарушениях, дефектах и проверить записи в журнале техобслуживания».
Тем временем, на месте крушения десятки водолазов продолжают поиск тел погибших. На борту самолёта Boeing 737 Max компании Lion Air, разбившегося через 12 минут после вылета из Джакарты, было 189 человек.