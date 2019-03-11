Абдель Азиз Бутефлика отказался от участия в президентских выборах - "Рейтер"

Президент Алжира 82-летний Абдель Азиз Бутефлика вернулся в воскресенье на родину по завершении частного визита в Швейцарию, во время которого он проходил медицинский контроль.

С конца февраля в столице и других городах Алжира регулярно проходят многотысячные манифестации протеста, участники которых требуют от Бутефлики не выдвигаться на пятый срок на предстоящих в апреле выборах главы государства. В 2013 году алжирский лидер перенес тяжелый инсульт. С тех пор он передвигается в инвалидном кресле, с трудом говорит и практически не появляется на публике.