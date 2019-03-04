Студенты против Бутефлики

Новые акции протеста охватили Алжир после выдвижения 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на новый срок. Оппозиционные объединения отвергли обнародованный от имени главы государства план политических реформ, после которых были обещаны досрочные президентские выборы.

Основной движущей силой этих протестных выступлений стали студенты, которые объявили забастовку и начали бойкотировать занятия. Они требуют безоговорочного ухода Бутефлики:

— Мы поняли, что это просто пародия на правительство. Даже наше Конституция стала похожа на сценарий фильма из Боливуда. Он хочет остаться ещё на год, а потом он посмотрит, надо ли ему отказаться от власти. Это притворство. Это не демократия и даже не республика. Это монархия.

— Мы не говорим, что он ничего не сделал. Говорят, он неплохо работал. Он работал, но теперь он болен, он сидит в инвалидной коляске. По логике вещей те, кто продвигает его участие в выборах, должны бы как раз удалять его от власти. Это выдвижение — это оскорбление для алжирского народа.

В воскресенье в демонстрациях с требованиями к Бутефлике не выдвигаться на новый срок приняли участие десятки тысяч людей — такие оценки приводит Reuters. Эти акции протеста стали крупнейшими в Алжире с 2011 г.