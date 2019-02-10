Бутефлика идёт на 5-й президентский срок

Президент Алжира, 81-летний Абдель Азиз Бутефлика собирается баллотироваться на выборах на 5-й срок. Своё намерение он выразил в обращении к нации, заявив что в его приоритетах - создание всенародного совета по политическим, экономическим и социальным проблемам. После инсульта, который Бутефлика пережил 6 лет назад, он редко появляется на публике.

Абдель Азиз Бутефлика занимает президентский пост с 1999 года. Премьер Алжира Ахмед Уяхья отметил, что здоровье Бутефлики "никак не препятсявует исполнению президентских обязанностей".

Помимо действующего президента о своём участии во всеобщих выборах, которые назначены на 18 апреля, заявил отставной генерал Али Гедири.

Основная оппозиционная партия, Фронт социалистических сил, выборы бойкотирует.