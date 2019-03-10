Третий день без света: Каракас охватили протесты

Отсутствие электричества в Венесуэле провоцирует новые акции протеста. Уже более двух суток страна не может справиться со сбоем в энергосистеме. в обесточенных районах Каракаса нарастает напряжение, здесь всё чаще слышен звон кастрюль, который сопровождает выступления недовольных отсутствием света.

Правительство обвиняет в происходящем оппозицию и США, объясняя сбой в энергоснабжении кибератакой на гидроэлектростанцию «Гури» в штате Боливар. Президент Николас Мадуро собрал своих сторонников в субботу на акцию протеста против агрессии «американского империализма»:

_«Когда происходят такие нападения, устроенные оппозицией, ультра-правыми, — они, без сомнения, становятся авторами и исполнителями этой атаки с использованием технологии высокого уровня, которой во всём мире обладает только правительство Соединенных Штатов».

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Лидер оппозиции, спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого десятки стран признали временным президентом, в ходе демонстрации к Каракасе заявил о намерении мобилизовать для протестных выступлений в столице максимальное количество сторонников смены власти. Он анонсировал поездку оппозиционных политиков по стране с призывом приезжать в Каракас.

Как передаёт Reuters, к вечеру субботы энергоснабжение было восстановлено в большинстве штатов Венесуэлы. Тем не менее, миллионы людей живут без света уже третий день. В отсутствие электричества во многих городах наблюдаются проблемы с водоснабжением, связью и продуктами питания.

Reuters со ссылкой на организацию Doctors for Health сообщает, что в больницах Венесуэлы за два дня отключения электричества умерли 17 человек, в том числе 9 в реанимации. При этом не уточняется, были ли подтверждённые случаи гибели пациентов именно из-за перебоев в энергоснабжении и отличаются ли эти показатели от среднестатистических. Ранее поступали сообщения, что медучреждениям не хватает резервных электрогенераторов.

Обновлено в 10:56 мск 10.03.2019. Добавлен абзац об умерших в больницах.