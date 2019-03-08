"Из политического хаоса во мрак": Венесуэла осталась без света

Охваченная политическим кризисом Венесуэла погрузилась во мрак: около пяти вечера без света осталась большая часть страны, включая Каракас. Как сообщают местные издания, от сбоя пострадали, по меньшей мере, 18 из 23 штатов. Была нарушена работа крупнейших операторов связи, в конце дня перестал ходить общественный транспорт, так что людям пришлось возвращаться с работы домой пешком.

По официальным данным, сбой произошёл из-за проблем на гидроэлектростанции Гури в штате Боливар. Президент Николас Мадуро заявил о саботаже и обвинил Соединённые Штаты в провокации. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо назвал аварию следствием неэффективной, по его словам, политики Мадуро. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил правительство Мадуро в некомпетентности.