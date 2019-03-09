Конец света в Венесуэле затянулся

Венесуэла уже более суток не может справиться со сбоем в энергетической системе, который оставил без света большую часть страны. В пятницу вечером поступали сообщения о частичном возобновлении подачи электричества в некоторых районах Каракаса, однако, как передаёт «Франс-Пресс», вскоре свет снова отключился. В правительстве говорят, что постепенно восстанавливают энергоснабжение страны.

Наиболее сложная ситуация складывается в медицинских учреждениях. Есть сообщения о погибших из-за сбоя в работе аппаратуры пациентах. В отсутствие света жители городов жаловались на проблемы с питанием: без работающих холодильников портятся продукты, в домах нарушено водоснабжение. Чрезвычайная ситуация в городском морге Каракаса, где разморозились холодильные установки: корреспонденты сообщают об ужасном запахе разложения, который идёт из здания.

Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, которого десятки стран признали временным президентом, заявляет об ответственности правительства Николаса Мадуро за плачевное, по его словам, состояние энергосистемы и за отсутствие электростанций у медучреждений. Он призвал вооружённые силы вмешаться в ситуации и «защитить Конституцию».

Правительство Мадуро, в свою очередь, обвиняет США в диверсии. Министр связи Хорхе Родригес рассказал, что из-за кибератаки была остановлена работа гидроэлектростанции «Гури» в штате Боливар. И Мадуро, и Гуайдо призвали своих сторонников выйти в субботу на массовые акции протеста.