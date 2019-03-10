Стычки в Черкассах: двое задержаны

На Украине задержаны два человека, которых подозревают в организации столкновений с полицией в Черкассах. Здесь в субботу националисты пытались заблокировать кортеж украинского президента Петра Порошенко, они жгли фаеры и вступали в стычки с полицейскими, требуя срочно начать расследование крупного коррупционного скандала в концерне «Укроборонпром».

Ранее в тот же день подобная акция прошла в центре Киева, где радикалы пытались прорваться к зданию администрации президента, но не смогли преодолеть кордон полиции.

Задержанным могут быть предъявлены обвинения в организации хулиганских действий и нанесении телесных повреждений сотрудникам полиции. В результате столкновений в Черкассах пострадали 22 полицейских, в том числе начальник Главного управления полиции в Черкасской области. 19 сотрудников полиции были госпитализированы.