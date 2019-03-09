У здания администрации Порошенко произошли беспорядки

Трое правоохранителей пострадали в результате беспорядков у здания администрации президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Акция была устроена националистами, требующими расследовать коррупцию в оборонной сфере.

Речь идет о скандале вокруг госпредприятия "Укроборонпром".

Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников позволяли оборонным предприятиям страны втридорога поставлять запчасти с украинских же военных складов, а часть якобы из России. При этом в коррупционных сделках участвовали близкие к президенту Украины должностные лица.

Убытки оцениваются в десятки миллионов долларов.