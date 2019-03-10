Президент Алжира летит домой

Президента Алжира Абдель-Азиза Бутефлику ожидают дома: в воскресенье его самолёт вылетел из Швейцарии, где глава государства проходил лечение.

В стране его встречают массовые акции протеста, которые не прекращаются уже вторую неделю. Манифестанты требуют от 82-летнего президента не выставлять свою кандидатуру на пятый срок. Президентские выборы запланированы на апрель.

На фоне забастовки не работают многие магазины и отмечены перебои с транспортом.

«Не нужен нам пятый срок — нам нужны больницы, школы, система образования! Ничего этого сейчас нет».

«Бутефлика должен наконец освободить своё кресло и тем самым освободить страну».

Ещё неделю назад Бутефлика опубликовал специальное воззвание, где заявил, что услышал голос улицы, и что в случае своего переизбрания инициирует работу над новой конституцией страны, а также организует досрочные выборы, на которые уже выставляться не будет.

Оппозиция отвергла эти предложения, назвав их попыткой выиграть время и организовать передачу власти, удобную для элит, а не для народа.