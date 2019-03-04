Президент с двадцатилетним стажем

Президент Алжира с двадцатилетним стажем, Абдельазиз Бутефлика вновь борется за пост главы государства - в пятый раз подряд. 82-летний политик, прикованный к инвалидному креслу с 2013 года, выдвинул свою кандидатуру на апрельские выборы - по словам его оппонентов, "в бессознательном состоянии" прямо из отделения реанимации Университетского госпиталя Женевы.

Бутефлика начал свою политическую карьеру в 1960-х. Ветеран войны за независимость, в 25 лет он возглавляет министерство молодежи, спорта и туризма в первом независимом правительстве Алжира, затем МИД страны - еще на 15 лет. Под его руководством Алжир налаживает тесные связи с другими странами арабского мира и становится одним из лидеров Движения неприсоединения. В 1974 Бутефлика избран председателем 29-ой сессии Генассамблеи ООН.

Но в 1980-х взлету молодого политика, кажется, приходит конец: ему предъявлены обвинения в коррупции. Хотя дело и было впоследствии закрыто, Бутефлике приходится покинуть страну на шесть лет.

Триумфальное возвращение - в 1999: на президентских выборах за Бутефлику свои голоса отдают более 73% алжирцев. Армия поддерживает его кандидатуру.

Главная задача для новоизбранного президента - восстановить мир в стране, раздираемой гражданской войной между правительственными силами и исламистами. За десять лет противостояния, по официальным данным, погибли до 200 тысяч человек. Бутефлика предлагает Закон о гражданском согласии: амнистию для боевиков, не участвовавших в убийствах и актах насилия, в обмен на добровольное прекращение вооруженной борьбы.

И в 2011, уже трижды президент Алжира, Бутефлика избегает потрясений "арабской весны": он отменяет действовавший в стране 19 лет режим чрезвычайного положения и проводит реформы. Оппозиция считает их недостаточными. Но в 2014 году, благодаря принятым поправкам к Конституции, Бутефлика вновь баллотируется на пост президента и побеждает.

Новость о том, что лидер страны готов сделать это снова, у части алжирцев вызвало негодование. В особенности у молодежи. Несмотря на былые заслуги, решить проблемы коррупции и безработицы не под силу президенту, который из-за слабого здоровья почти не появляется на публике, уверены протестующие.