Насилие и грабежи на фоне протестов

Алжирский музей древностей и исламского искусства был разграблен, а кабинеты сотрудников сожжены в результате нападения вандалов во время пятничных беспорядков. Информацию об этом распространило министерство культуры Алжира, которое охарактеризовало произошедшее как "преступление против исторического наследия алжирского народа".

Накануне массовыми беспорядками и столкновениями с полицией закончилась грандиозная манифестация противников выдвижения кандидатуры престарелого президента Абдельазиза Бутефлики на пятый президентский срок. Люди, чьи личности пока не установлены, закидали камнями полицейских, в результате чего ранения получили 112 стражей порядка. В субботу министр внутренних дел Нуреддин Бедуи и глава города Алжир Абделькадер Зух посетили госпитализированных полицейских и пострадавших манифестантов.

Массовые пятничные протесты против президента Бутефлики проходят уже третью неделю подряд. 8 марта по случаю международного женского дня к ним присоединились сотни женщин. Их поддерживают также многие выходцы из Алжира, проживающие во Франции. На минувшей неделе акция протеста против пятого срока 82-летнего алжирского лидера прошла в Марселе и ряде других французских городов.