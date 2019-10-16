Конца света не дождались

9 лет семья из шести человек ждала конца света в подвале этой уединённой фермы в провинции Дренте в Нидерландах в полной изоляции от внешнего мира. Четыре брата и сестра в возрасте от 16 до 25 лет, а также их 58-летний отец кормились за счёт своего огорода и домашнего скота, и из подвала почти не выходили. Соседи о затворниках ничего не знали:

"Мы живём недалеко от этой фермы, и всегда думали, что в доме никого нет, кроме одного человека, который занимается её ремонтом. Мы понятия не имели, что там на самом деле происходит".

Семья отшельников была найдена после того, как старший из детей вдруг появился в местном баре и заказал пива. Позже он сказал, что сбежал и попросил помочь ему. Приехавшая на место полиция обнаружила в подвале лежачего отца и его детей. Мать скончалась ещё до уединения на ферме.

"Мы расследуем этот случай, чтобы выяснить, что именно делали эти люди в этом доме. У нас очень много вопросов, на которые пока не найдено ответа. Расследование продолжается", - говорит представитель полиции Натали Шубарт.

Отец семейства отказался сотрудничать со следствием, он арестован. Дети помещены под временную опеку и проходят медицинское обследование.