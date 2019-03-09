Акт XVII: розовые "жёлтые жилеты"

17-я суббота. Улицы Парижа, как и в предыдущие разы, заполняются протестующими в жёлтых жилетах. Движение, образовавшееся в середине ноября и выступающее против экономической политики правительства Франции, в очередной раз показывает, что не собирается сдаваться.

По традиции в субботу "жёлтые жилеты" собрались у Триумфальной арки, откуда по Елисейским полям планируют пройти к Люксембургскому саду.

Но в этот субботний день во главе колонны - представительницы прекрасного пола в розовых жилетах, выступающие за соблюдение своих прав на следующий день после того, как весь мир отметил Международный женский день.

"Не бывает демократии без соблюдения прав женщин. Так же как и не бывает прав женщин без демократии. Мы нужны для нормального функционирования общества. Мы занимаем рабочие места, все еще больше ориентированные на женщин, такие как домработницы, сиделки и медсестры", – говорит одна из "розовых жилетов".

Несмотря на активную гражданскую позицию, ряды жёлтых жилетов от раза к разу редеют. На прошлой неделе по всей Франции, согласно данным МВД страны, на улицы вышли около 40 тысяч человек.

Утром в субботу пассажиры аэропорта "Париж - Шарль де Голль" не на шутку разволновались, увидев колонну в "жёлтых жилетах", с флагами и плакатами прошедшую по одному из терминалов. Акция в главной воздушной гавани столицы прошла в знак протеста против приватизации аэропортов Парижа. Затем манифестанты присоединились с своим единомышленникам на Елисейских полях.