Венская опера: любовь, безумие, Лючия

Эталон классического бельканто, "Лючия ди Ламмермур" Доницетти, представлена на сцене Венской государственной оперы в постановке француза Лорана Пелли. Главные партии исполнили россиянка Ольга Перетятько и перуанский тенор Хуан Диего Флорес. Театр приурочил блистательную постановку к своему 150-летнему юбилею.

... Страсть отчаяния и наконец потеря рассудка - опера Доницетти "Лючия ди Ламмермур" выстроена вокруг этих эмоциональных полюсов.

Лоран Пелли, режиссер: "В этой опере я постоянно слышу учащенное сердцебиение. Да, для меня она полна эмоциональной энергии и напряжения".

Хуан Диего Флорес, тенор: "В опере этого периода главным остается пение. Конечно, драматические элементы, театрализованность тоже важны, но все начинается и завершается бельканто".

Премьера “Лючии ди Ламмермур” состоялась в 1835 году в Непале, позднее композитор написал и французскую версию этой оперы. В основе либретто – роман Вальтера Скотта “Ламмермурская невеста”. Сюжет напоминает основные линии "Ромео и Джульетты"; в центре - любовь Лючии к главному врагу ее рода, невозможность воссоединения и сопряженные с этим трагические обстоятельства.

Лоран Пелли, режиссер: "Я хотел в этой опере избежать реализма. Для меня вся эта история - эдакий фильм ужасов. Мы видим молодую девушку, которой манипулируют окружающие ее мужчины. Она изначально - хрупка, психологически нестабильна".

Биографы Доницетти отмечают яркий факт: заключительную арию оперы, признанной лучшей в его творческом наследии, композитор написал на скорую руку, за пару часов, страдая от невыносимых головных болей. В сцене безумия Лючии играет редкий музыкальный инструмент - стеклянная гармоника, она придает пронзительность, своего рода "хрустальность" звучания.

Ольга Перетятько, сопрано: "Эффект сцены совершенно невероятный, особенно со вступлением стеклянной гармоники. Кажется, что мы - в иных мирах... Сцена безумия раскрывает миллион оттенков, граней ее личности".

Лоран Пелли, режиссер: "В своем безумии она уходит в другую реальность. Лючия все время видит своего возлюбленного рядом. И потом мы наблюдаем совершенно потрясающую сцену, для меня она полна чувственности. Перед всеми этими людьми, толпой Лючия практически воспроизводит акт любви".

Хуан Диего Флорес, тенор: "Да, а потом исполняю эту, видит Бог, такую трудную и прекрасную заключительную арию. Если подойти к ней творчески, она станет еще прекраснее. Здесь мне как певцу открывается возможность исследовать самые разные пути для самовыражения".