Парижская Опера отметила юбилей постановкой режиссера из России

Опера Бастилии, один из двух Парижских театров выступающих под именем "Парижская Опера", празднует 30-летний юбилей. Театр увидел свет в 1989 год по решению тогдашнего президента Франсуа Миттерана - в ознаменование 200-летия Великой Французской революции. Опера Бастилии гордится тем, что не стареет.

Стефан Лисснер, директор Парижской национальной оперы: "Опера Бастилии - это театр сегодняшнего дня, современная театральная площадка, которая взяла на себя задачу по привлечению новой аудитории. Театр доступен для максимально широкого круга посетителей".

Первой постановки на сцене Оперы Бастилии десятилетия назад стали "Троянцы" Гектора Берлиоза. В 30-летний юбилей российский постановщик Дмитрий Черняков представил во французской столице свое видение этой монументальной дилогии по мотивам "Энеиды" Вергилия.

Дмитрий Черняков, режиссер: "Берлиоз, конечно, очень визуальный композитор, очень красочный. он все очень подробно на сцене рассказывает, во всех красках".

Берлиоз написал свою пятичасовую работу на стыке традиций классического героического эпоса и французского романтизма. Опера состоит из двух частей, которые в прошлом некоторые театры играли в два вечера.

Дмитрий Черняков, режиссер: "Это два произведения, в которых рассказывается про разное ("Взятие Трои" и "Троянцы в Кагфагене"). Я попытался их связать в единую историю, которую связывает только один герой, Эней. Это - история про него, про то, что с ним произошло. Мы про него нашли очень много подробных сторон и слоев, которые, возможно, по первости прочтения не так понятны".

Эней Чернякова, считает исполнитель главной роли, тенор Брэндон Йованович, напрямую говорит с каждым.

Брэндон Йованович, тенор: "Он старается действовать правильно, выполнить свою жизненную миссию, то, что, он верит, предначертано ему богами. Думаю, в этом его стремлении каждый может узнать себя: мы все ищем свой путь, все сражаемся с жизнью на многих фронтах".

Главный русский оперный режиссер за рубежом, признанный мастер театрального эксперимента Дмитрий Черняков поместил вторую часть "Троянцев" в контекст современной клиник по лечению посттравматического синдрома.

Брэндон Йованович, тенор: "Режиссер взял за основу эмоциональное состояние, он наблюдает за внутренней борьбой героев действия".

Дмитрий Черняков, режиссер: "Чем сложнее задача, тем более я заинтересован, мне неинтересно ставить то, что само плывет в руки и что просто. Мне хочется делать что-то такое... ну, когда вообще непонятно, что с этим делать! Вот тогда у меня возникает кураж и любопытство".

Активное привлечение молодежи, новаторский подход к прочтению оперной классики на протяжении трех десятилетий оставались визитной карточкой театра; судя по всему, смена вектора руководством не планируется.

Стефан Лисснер, директор Парижской национальной оперы: "Оперный театр - это театр живого действия, он должен быть открыт для дебатов. Для меня очень важна возможность приглашать режиссеров, которых отличает драмтургическое видение произведений, которые порой предлагают решения, сбивающие с толку, поражающие публику".