За мигрантами будет следить дирижабль

Нелегальных мигрантов будет отслеживать беспилотный дирижабль. Эту машину греческой береговой охране предоставило Европейское пограничное агентство FRONTEX. 35-метровый аппарат поднимается на высоту до километра, оснащён радаром и тепловизором и может патрулировать море и побережье круглосуточно.

Четыре недели, начиная со вторника, дирижабль будет проходить испытательные полёты для отработки конструктивных решений и связи с землёй. Наземное оборудование греческим коллегам предоставили португальские моряки.

Машина базируется на Самосе у берегов Турции. Этот остров — один из главных пунктов назначения для стремящихся в Европу мигрантов, пересекающих море на небольших лодках.