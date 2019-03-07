Facebook «закрывается»

Будущее социальных сетей — в большей закрытости и приватности. С таким мнением выступил основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг. Его сеть, ставшая образцом открытой «цифровой гостиной», теперь берёт курс на защиту личных данных. По словам Цукерберга, в последние годы пользователи всё больше предпочитают небольшие закрытые сообщества.

В качестве примера Цукерберг привёл мессенджер WhtsApp, который делает ставку на безопасное общение.

Отмечено, что Facebook не будет размещать свои серверы в странах, где есть опасность нарушения прав человека на личную жизнь и свободу волеизъявления. Цукерберг подчеркнул, что это может привести к полной или частичной блокировке сервисов в таких странах, и его компания к этому готова.

При этом и сам «Фейсбук» является мишенью для обвинений. Год назад сеть оказалась в центре крупного скандала о масштабной утечке персональных данных в ходе предвыборной кампании в США. Утечку связали с действиями Москвы.

В само́й России закон, принятый в 2015 году, обязывает хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ только на российской территории. В декабре прошлого года в отношении «Фейсбука» был составлен административный протокол о невыполнении этого требования.