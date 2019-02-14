Авторское право: ЕС согласовал новый закон

Руководящие органы Евросоюза достигли соглашения по поводу нового закона об авторском праве на цифровом рынке.

Обсуждение проекта длится с 2015 года. Наиболее острые споры вызвали две статьи. Одна из них даёт средствам массовой информации право на вознаграждение в случае, если на их информационные материалы ссылаются новостные агрегаторы или социальные сети. Другая должна стимулировать платформы типа YouTube лучше вознаграждать авторов размещённого там контента.

Критики документа высказывают опасения за свободу обмена информацией для образовательных и научно-исследовательских ресурсов.

Сторонники уверены, что в области некоммерческого контента практически ничего не изменится, зато будет получен контроль над деятельностью и доходами сетевых гигантов — Google, Apple, Facebook и Amazon.

Так или иначе, теперь согласованный текст проекта должен быть утверждён Европарламентом, после чего у стран ЕС будет два года на то, чтобы внести соответствующие изменения в национальные законы.