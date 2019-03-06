Франция вводит цифровой налог

Франция включилась в борьбу с уклонением от уплаты налогов цифровыми гигантами. Министр экономики и финансов презентовал законопроект, согласно которому технологические компании с прибылью, превышающей 750 миллионов евро в мире и 25 – во Франции, будут облагаться 3%-м налогом.

Мера носит временный характер. И будет действовать до тех пор, пока ЕС не выработает единое решение. Она коснётся около 30 крупнейших интернет-компаний США, Китая, Германии, Испании и Великобритании.

«Никто не согласен с тем, чтобы крупнейшие технологические компании мира платили на 14% меньше налогов, чем другие компании в Европе и за её пределами, - заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. - Тем, кто говорит, что это отделит Францию от остального мира, я напомню: 23 из 27 государств-членов Евросоюза выступили за эту инициативу. Ввести налог собираются шесть стран. Австралия и Индия, у которых тоже есть свои потребители, - уже внедрили систему цифрового налогообложения», - заключил он.

Налог GAFA - по первым буквам названий Google, Apple, Facebook и Amazon - будет взиматься с прибыли в том числе от онлайн-рекламы и продажи личных данных пользователей. Причём облагаться им будет местная выручка. Что значительно затруднит перевод средств в страны с налоговыми послаблениями, например, в Ирландию или Люксембург.

Законопроект идентичен тому, который ранее был заблокирован на голосовании стран-членов ЕС.

Цифровой налог ежегодно будет пополнять бюджет Франции суммой в 500 миллионов евро, рассчитывают власти. Многие местные компании выступают против, утверждая, что дополнительные издержки им не по карману.