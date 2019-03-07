"Брексит": куда уедут банки?

Европейское банковское агентство – банковский регулятор ЕС – переезжает из Лондона в Париж. Его новая штаб-квартира будет располагаться в деловом квартале Дефанс. Откроется она в начале июня. Что теперь будет с крупнейшими банками Старого Света? Останутся ли они в британской столице или уедут во Францию? И как это отразится на (пока) одной из крупнейших экономик ЕС?

Банки и другие финансовые компании уже вывели из страны активы на сумму не менее 1 трлн. долларов. Эта цифра составляет примерно 10 процентов от всех активов банковского сектора Великобритании. При этом эксперты замечают, что это пока самые скромные подсчеты, потому что еще не все банки обнародовали план своих дальнейших действий.

Новые офисы различных предприятий были открыты в странах континентальной Европы, в первую очередь в Германии и Франции. О переезде во французскую столицу уже объявили многие крупные компании и банки: JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America и HSBC. Франкфурт-на-Майне выбрали Goldman Sachs и Citygroup.

Перебравшись через Ла-Манш, банки рассчитывают обезопасить свои региональные операции. Кроме того, таким образом они надеются сохранить право свободно торговать на территории ЕС. Особые беспокойство у представителей финансового сектора вызывает вопрос, связанный с так называемыми "паспортными правами", благодаря которым компании, базирующиеся в Лондон-Сити, могут беспрепятственно оказывать услуги на территории всего ЕС. Сохранится ли эта привилегия в случае "брексита"?

Чем грозит "брексит" финансовому сектору?

Финансовый сектор приносит британской казне десятую часть всех доходов, или 75 млрд фунтов в год. В случае переезда банков Соединенное Королевство рискует потерять эти доходы, а заодно и самых выгодных налогоплательщиков.

Лондон уже покидают ключевые банки и финансовые институты, что уже само по себе станет серьезнейшим ударом по экономике страны. Более того, последовать примеру банков могут и компании, которые работают с ними. Экономика Соединенного королевства может оказаться в рецессии из-за снижения объемов прямых иностранных инвестиций.

Не лучшие прогнозы дает Банк Англии. Изначально он рассчитывал, что рост экономики в этом году составит 1,7 процента, но в итоге Банку пришлось пересмотреть эти цифры и снизить показатель до 1,2. Не меньше британские власти волнует другой вопрос - что будет с 250 тысячами сотрудников финансового сектора, которые могут лишиться работы из-за отъезда компаний из Лондона?

Что предлагает Франция?

Франция всеми силами пытается привлечь лондонских банкиров. Один из подарков, которые намерены сделать французские власти, - это снижение дополнительного налога на зарплату с 20 до 13,6 процентов. Кроме того, сотрудники банков будут временно смогут не перечислять деньги в пенсионный фонд.

Но налоговыми льготами дело не ограничивается. В Париже сейчас ведется усиленное строительство международных школ. "Это очень важно. Мы должны быть в состоянии принять детей тех людей, которые приедут работать во Францию", - заявил Арно де Брессон, гендиректор организации Europlace, которая занимается продвижением французского финансового сектора на мировой арене.

До "брексита" остаётся три недели, но Лондон и Брюссель до сих пор не согласовали условия сделки, а именно от этого зависит будущее банков. Смогут ли они сохранить доступ на европейский рынок после выхода Великобритании из ЕС – вот вопрос, который сейчас волнует всех банкиров, ведущих дела в Лондоне, и на который как можно скорее должна найти ответ Тереза Мэй.