Главный тренер "Ромы" отправлен в отставку

Вылет из Лиги Чемпионов для "Ромы" обернулся потерей главного тренера. Эусебио Ди Франческо покидает пост наставника "жёлто-красных".

"Решение об увольнении вступает в силу незамедлительно", - говорится в заявлении руководства клуба. Выиграв первый матч с португальским "Порту" 2:1 и проиграв в ответном 1:3, римляне уступили по сумме двух встреч и покинули турнир на стадии 1/8 финала.

И в национальном первенстве у "Ромы" дела идут неважно. В турнирной таблице клуб занимает пятую строчку с отставанием от лидера чемпионата – "Ювентуса" – в 28 очков.

Ди Франческо возглавил "Рому" в 2017 году. Под его руководством "волки" дошли до полуфинала Лиги чемпионов и стали третьими в Чемпионате Италии.

Итальянские СМИ предрекают, что на посту тренера Ди Франческо сменит Клаудио Раньери.