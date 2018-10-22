Возвращение олимпийца

Серебряный призёр Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро эфиопский бегун Фейиса Лилеса смог наконец вернуться на родину по приглашению премьер-министра страны, проводящего либеральные реформы.

С 2016 года Лилеса жил в изгнании в США после того, как на финише марафона скрестил руки в воздухе, что было знаком протеста повстанцев, выступивших против эфиопского правительства.

С Игр спортсмен в домой не вернулся, семья выехала к ему за границу. Лилеса принадлежит к проживающей в Эфиопии народности орома, которая восстала против властей, обвинив их в своей политической и экономической маргинализации. В ходе протестов в 2015-17 годах были убиты несколько сотен человек , а президент Хейлемариама Дезалега подал в отставку.

Нынешний премьер-министр Эфиопии - 42-летний Абий Ахмед - также этнический орома. С момент а прихода к власти он проводит политику национального примирения.