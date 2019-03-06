Совет Европы: неграждане, нацменьшинства и ЛГБТ - приоритет для латвийских властей

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) призвала Латвию улучшить положение национальных меньшинств и представителей ЛГБТ-сообщества. ЕКРН указала на необходимость обеспечить интеграцию меньшинств в области образования, обучения языку, занятости и доступу к системе здравоохранения, а также автоматически признавать детей неграждан латвийскими подданными.

В опубликованном во вторник докладе ЕКРН отмечает, что в ряде вопросов был достигнут прогресс. Улучшилось финансирование, доступность и прозрачность деятельности службы омбудсмена. В настоящий момент власти Латвии предоставляют бесплатные курсы латышского языка для национальных меньшинств, иммигрантов, и неграждан, которые намерены подать заявление на получение гражданства. В целом, улучшилось положение беженцев.

Несмотря на определённый прогресс, некоторые проблемы вызывают обеспокоенность ЕКРН, например, проявления расизма и нетерпимости, маргинализация цыган и положение сексуальных меньшинств.

В докладе Европейской комиссии содержится 21 рекомендация для властей. Среди приоритетов - создание в структуре полиции подразделения, которое должно будет наладить связи с особо уязвимыми группами населения. Эта мера должна повысить доверие к полиции, чтобы люди не боялись сообщать о преступлениях на почве расизма и гомофобии.

Натурализация неграждан

ЕКРН рекомендовала латвийским властям автоматически давать гражданство родившимся в стране детям неграждан. Кроме того, комисссия обратила внимание на необходимость обеспечить достаточное количество мест на курсах латышского языка для неграждан, которые намерены сдать экзамены для натурализации.

Согласно данным Центрального статистического бюро, в январе 2017 года в Латвии проживало 222.847 неграждан, что составляло 11,4% от населения страны. Эта особая категория лиц - граждане бывшего СССР, которые не имеют гражданства какой-либо другой страны. Большинство из них - этнические русские.

Со времени прошлых докладов ЕКРН по Латвии (от 2011 и 2014 гг.) число неграждан в стране сократилось: в 2011 их было 14,6% населения. Это частично связано с демографическими факторами и смертностью, так как около 40% неграждан – люди старше 60 лет. По данным властей, неграждане, при желании, легко могут натурализоваться: по статистике, 98% неграждан, подавших заявление на получение гражданства, успешно справляются с экзаменами.

В 2016 году латвийское Управление по делам гражданства и миграции провело опрос с целью узнать, по каким причинам неграждане отказываются от натурализации. Многие респонденты указали на преимущества безвизового въезда в Россию из этой страны Евросоюза. Кроме того, часто неграждане отказываются подавать заявление на натурализацию из принципа, так как считают, что им должно быть автоматически предоставлено гражданство Латвии, страны, где они прожили большую часть жизни.

Латвийские власти подчеркнули, что они упростили процедуру получения гражданства для детей, рожденных от неграждан. Теперь гражданство можно получить по запросу одного из родителей, а не обоих. В 2017 году президент Латвии предложил автоматически давать гражданство детям, родившимся в семьях неграждан, однако тогда его инициативу не поддержали в сейме. По последним сообщениям, президент Вейонис повторно обратиться в парламент с этими поправками в закон.

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ЛГБТ-сообщество

Представители гражданского общества, с которыми встречалась чиновники ЕКРН, считают ЛГБТ-сообщество одной из наиболее уязвимых социальных групп в Латвии. Комиссия Совета Европы рекомендовала проводить в школах мероприятия, способствующие повышению осведомленности и терпимости к сексуальным меньшинствам.

В 2006 году в стране был принят закон, запрещающий дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Однако по данным опроса, проведённого Агентством Европейского Союза по основным правам (АОП) в 2012 году, 35% респондентов из ЛГБТ-сообщества Латвии считали, что выражение ненависти к сексуальным меньшинствам в обществе было очень широко распространено. Опрос тогда также показал, что 48% респондентов хотя бы однажды испытали на себе дискриминацию, связанную со своей сексуальной ориентацией.

В докладе приводится пример подобной дискриминации. В 2016 году транспортная служба Риги организовала акцию ко дню святого Валентина. Пары, поцеловавшиеся перед тем, как сесть в автобус, могли не оплачивать проезд. Предложение распространялось только на гетеросексуальные пары. ЛГБТ-организация Mozaika пожаловалась на это и омбудсмен также посчитал акцию дискриминационной. Но, как отмечает ЕКРН, «вместо того, чтобы дать возможность гомосексуальным парам воспользоваться акцией, транспортная компания решила полностью от неё отказаться».

Ксенофобия и предрассудки в отношении нацменьшинств и цыган

В 2016 году Латвийский комитет по правам человека (ЛКПЧ) провел опрос среди мигрантов и иностранных студентов, обучающихся в Латвии. Выяснилось, что почти 68% из них либо сталкивались с дискриминацией лично, либо слышали о таких случаях от других. Наиболее распространенной формой нетерпимости были словесные оскорбления и домогательства.

Также комиссия рекомендовала обратить внимание на положение цыганской общины. Цыгане в Латвии регулярно подвергаются дискриминации. Исследование ЛКПЧ показало, что СМИ часто изображают цыган в качестве правонарушителей, и это закрепляет широко распространенные негативные стереотипы в отношении представителей этого народа.

Власти проводят специальные программы по образованию для цыган. Однако несмотря на некоторые успехи в этой области, уровень образования среди латвийских цыган остается крайне низким. Почти половина (48,8%) членов цыганской общины не завершили обязательное школьное образование.