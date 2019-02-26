Дочь Пескова в Брюсселе. Главный прокурор. Латвия не права

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Дочь Пескова стажируется в Европарламенте

В Брюсселе проходит практику Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Она ассистент прокремлёвского евроскептика. Многие депутаты видят в этом угрозу безопасности.

Лидер прокурорской гонки - француз

В Евросоюзе создаётся должность Главного прокурора Европейской прокуратуры, ответственного за борьбу с преступлениями против бюджета ЕС.

Комитеты Европарламента по гражданским свободам и бюджетному контролю провели в Брюсселе публичные собеседования с кандидатами на этот пост из Франции, Румынии и Германии.

После тайного голосования среди депутатов из стран-членов фаворитом прокурорской гонки стал француз Жан-Франсуа Бонер.

Суд о Латвии и испанском футболе

Европейский суд постановил, что Рига нарушила законы ЕС и не представила ни малейших улик, когда уволила президента Банка Латвии. Ильмар Римшевич, входящий также в руководство Европейского центробанка, был обвинён в коррупции и год назад на двое суток задержан.

В другом поставовлении суд в Люксембурге отменил заключение Еврокомиссии о том, что профессиональные футбольные клубы Испании пользуются незаконными привилегиями.

Реформа авторского права

Комитет Европарламента по вопросам юстиции проголосовал за реформу авторского права. Она, в частности, предполагает, что средства массовой информации должны получать вознаграждение, если их материалы повторно используются интернет-компаниями.

Новый закон об авторском праве на цифровом рынке может быть одобрен всем Европарламентом до конца марта.