Охота к перемене мест

Немного цифр: 17 миллионов граждан ЕС живут и трудятся за границей. Среди них без малого 12,5 миллионов - люди трудоспособного возраста. Иными словами, 4% трудоспособного населения ЕС живет за пределами родной страны Насколько эффективна система их социальной защиты? Сопоставимы ли гарантии с теми, которые они могли иметь на родине?

В Европе выделяют 4 основные группы социальных пособий: выплаты по состоянию здоровья, пособия матерям и отцам, поддержка безработных и пенсии. Действуют 4 принципа: вы подчиняетесь законодательству одной страны, а значит, платите социальные взносы единожды - на территории одного государства; имеете те же права и обязанности, что и граждане страны, в которой вы сейчас работаете; при расчете пособия будут учтены все ваши отчисления и взносы, выплаченные в другие периоды жизни в других странах; если у вас есть право на денежное пособие в одной стране, вы в большинстве случаев можете получить его, проживая в другом государстве.

Половина европейских внутренних мигрантов приехали в страну нынешнего проживания свыше 10 лет назад. А как быть с теми, кто ежедневно пересекает границу, чтобы отправиться на работу, а затем вернуться домой?

Наш корреспондент ищет ответ на вопрос в Бельгии. В компании Винчиане Томас, эрготерапевта.

Молодая женщина в течение последних 18 лет каждый день проезжает 65 км, чтобы добраться до работы - она трудится с другой стороны границы, в Люксембурге.

Винчиане Томас, эрготерапевт: "Здесь многие так работают. Мы знаем, что в Люксембурге много налоговых преимуществ. Такое расположение позволяет мне заниматься тем, что хочется, получая зарплату, которая обеспечивает достойную жизнь моей семье.... мне такой расклад нравится".

Люксембург - страна с самой высокой долей переселенцев из других европейских регионов.

Их здесь 44%. За Люксембургом следуют Швейцария, Кипр и Ирландия. Крошечный Люксембург - территория с самым высоким показателем приграничных работников - тех, кто ежедневно приезжает из соседних Франции, Германии и Бельгии.

Таких, как наша героиня, в Люксембурге 180 тысяч. Как решается вопрос с социальным обеспечением таких работников?

Винчиане Томас, эрготерапевт: "Между властями Бельгии и Люксембурга на этот счет заключена конвенция, с ней подобные вопросы решаются быстро. Если я иду к врачу, мне дают квитанцию. Я отправляю ее в кассу добровольного медицинского страхования, а она в свою очередь связывается с больничной кассой Люксембурга. Чтобы быть в курсе, я вступила в профсоюз. И так получаю информацию об изменениях, касающихся нашего страхового покрытия, налогов, законодательных изменений. Это здорово, я держу руку на пульсе и проблем не возникает".

Работа - главный мотив, заставляющий европейцев переезжать в другую страну. В Люксембурге наблюдается нехватка кадров во всех основных отраслях. Отсюда - открытость страны к работникам извне. А как быть, если возникают проблемы?

Винчиане Томас, эрготерапевт: "Если вы проводите на больничном более 52 недель в течение 2 лет, то да, вас могут уволить. Потеряли место в Люксембурге? Вы попадаете под законодательство о безработице, но не здесь, а в вашей родной стране. Это, конечно, может осложнить ситуацию".

Несмотря на некоторые минусы, наша собеседница считает ситуацию стабильной, ей не приходится выбирать между карьерой и благополучием семьи. Так ли это для всех европейцев, работающих за пределами родных стран в ЕС?

Мы едем в Мец, недалеко от французской границы с Люксембургом, чтобы задать этот вопрос Жюльену Дауэру, юристу, занимающемуся правами трансграничных работников.

Жюльен Дауэр, юрист: "Вот вы пересекаете границу и начинаете размышлять: так, здесь - другая страна, иное законодательство и нормы, меня это пугает. В конечном итоге, если посмотреть на законодательство о труде, соцобеспечении, налогах, то меньше всего проблем вызывает соцсектор. Там наиболее гармоничные правила, там отработаны процедуры и от вас как от работника требуется минимум усилий. С той минуты, когда вы пересекаете границу другого государства - в поисках работы или для исполнения своих профессиональных функций - с той самой минуты на вас начинают распространяться четкие указания европейского законодательства. Они действительно хорошо прописаны, а между социальными кассами разных стран налажен информационный обмен. Как следствие, люди не чувствуют себя в тупике, так как знают, куда обратиться".

Принцип свободного передвижения позволяет европейцам не только путешествовать и работать за границей, но и переезжать в другую страну по достижении пенсионного возраста.

Наш собеседник - Даниэль, он работал в авиаотрасли по всему миру, много времени провел в Бельгии, Франции и Люксембурге.

Даниэль Френч, работник авиаотрасли: "Я ухожу на пенсию через несколько месяцев. Организация пенсионных выплат очень проста. Мой последний работодатель находится в Люксембурге. а значит, именно пенсионное управление Люксембурга будет отвечать за сбор данных из тех европейских стран, где я работал. Это нужно для расчета размера пенсии".

Наблюдатели отмечают: в последние 20 лет число работников старше 50 лет удвоилось. Как эта тенденция влияет на европейские страны с большой долей иностранцев на рынке труда? На тот же Люксембург? Ответ мы ищем в Бельвале, где находится Люксембургский институт социально-экономических исследований.

Наш собеседник, Франц Клемент, представляет департамент, отвечающий за исследования рынка труда: " Возраст работников может стать очень большой проблемой не только для Люксембурга, других отдельных стран, но и для ЕС в целом. Поскольку эта общая проблема, то мы, разумеется, будем этим вопросом заниматься. Как будем заниматься оптимизацией координации с другими членами ЕС, это ведь - общее дело. У отдельных стран не получится в этом вопросе идти своим путем".

Что, по мнению эксперта, дает экономике принцип мобильности?

Франц Клемент, Люксембургский институт социально-экономических исследований: "Одни только плюсы. Не стоит забывать, что Европа живет в мире уже 70 лет. ЕС - уникальное для мировой практики объединение. Мы можем переезжать из страны в страну, учиться, работать, путешествовать - это такой шанс! Принцип свободы передвижения лежит в основе европейской конструкции, это грандиозный проект".

Все течет и изменяется: вы можете ежедневно проезжать 50 км, чтобы добраться до офиса в другой стране, а можете через 20 лет вернуться на родину, чтобы там уйти на пенсию.

Какой бы сценарий вы ни выбрали, важно, что вы сами и ваша семья опираетесь на гарантии Евросоюза о справедливой социальной поддержке.