Пхеньян взялся за старое

Южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности. Расстояние, которое пролетела первая ракета, составило 420 километров, вторая - 270 километров. Пуски был осуществлены из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря.

Президент США счел необходимым подчеркнуть следующее: "Мы рассматриваем эту ситуацию как очень серьезную. Запущены были ракеты малой дальности. Это никому не нравится, мы разберемся, что и как происходило. Но мы не прерываем контакты, они продолжаются. Мне известно, что они хотят вновь вернуться за стол переговоров, но я не думаю, что они готовы к дискуссиям".

Этот запуск произведен всего через несколько дней после предыдущих учений с применением реактивных систем залпового огня и испытания нового типа тактической ракеты, чтобы, как сообщил Пхеньян, проверить "тактическое управляемое оружие".