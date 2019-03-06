Европа для европейцев

17 миллионов граждан ЕС живут и трудятся за границей, но в пределах ЕС. Среди них без малого 12,5 миллионов - люди трудоспособного возраста (20-64 года). Иными словами, 4% трудоспособного населения ЕС живет за пределами родной страны Насколько эффективна система их социальной защиты? Сопоставимы ли гарантии с теми, которые они могли иметь на родине?

В Европе выделяют 4 основные группы социальных пособий: выплаты по состоянию здоровья, пособия матерям и отцам, поддержка безработных и пенсии. Действуют 4 принципа): вы подчиняетесь законодательству одной страны, а значит, платите социальные взносы единожды - на территории одного государства; имеете те же права и обязанности, что и граждане страны, в которой вы сейчас работаете; при расчете пособия будут учтены все ваши отчисления и взносы, выплаченные в другие периоды жизни в других странах; если у вас есть право на денежное пособие в одной стране, вы в большинстве случаев можете получить его, проживая в другом государстве.