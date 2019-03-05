Электромобили на автосалоне в Женеве

На открывшемся в Женеве международном автосалоне отчетливо ощущается ветер перемен. Все компании без исключения переходят от углеводородного топлива к полностью электрическим автомобилям.

Электромоторами теперь оснащаются не только автомобили А-класса, но даже спортивные суперкары, ярким примером которых стала новинка от итальянской компании Automobili Pininfarina - Battista. под капотом этого автомобиля четыре электромотора и 1900 лошадиных сил.

До первой "сотни" Battista может разогнаться за 2 секунды, а максимальная скорость этого гиперкара составляет 350 км/ч.

В этом году компания Citroën празднует свой столетний юбилей. Но и ее не обошли новые веяния: французский производитель представил концепт-кар Ami One. "Мы не можем назвать это автомобилем, но скорее средством передвижения в городской черте. Ami One может управлять абсолютно любой, для этого не нужны права", - сообщила Euronews генеральный директор Citroen Линда Джэксон.

Длина этого электромобиля 2,5 метра, а максимальная скорость 45 км/ч. При этом заряда аккумулятора хватает на 100 км.

Некоторым компаниям электрические двигатели дают новые возможности для обновления бренда, как в случае с маркой Lagonda, принадлежащей британскому концерну Aston Martin. "Сегодня на долю электрокаров приходится всего 2% на мировом рынке - в целом это малый объем. Однако в Китае данный сегмент растет семимильными шагами. В Калифорнии, например, также наблюдается повышенный спрос на полностью электрические автомобили", - заявил глава Aston Martin Lagonda Энди Палмер.

Переход на электрические автомобили не просто дань моде. С 2020 года в Евросоюзе вступит в силу новая директива, которая предполагает значительное снижение выбросов CO2, в том числе для автопроизводителей.