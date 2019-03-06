Умные автомобили и инновационные решения будущего на Женевском автосалоне

Какие технологические новинки представлены на Женевском автосалоне?

Инновационная компания Rinspeed представила необычный автомобиль, разделенный на два сегмента - автономная подвижная платформа снизу, а сверху отсек для пассажиров, который может легко превратится в грузовой контейнер.

"Шасси и корпус автомобиля разделены. Поэтому его облик может меняться в зависимости от поставленных задач в течение дня. Например, утром вы перевозите пассажиров, а вечером занимаетесь доставкой грузов. Это возможно", - говорит исполнительный директор Rinspeed Франк Риндеркнехт.

По мере того, как автомобили становятся умнее, они собирают и обрабатывают все больше и больше информации - о трафике, состоянии дорог и прочем. Компания WayRay разработала первую в мире навигационную систему, в основе которой лежит принцип голографической дополненной реальности - прямо в процессе вождения.

"У вас перед глазами показания скорости, указание на следующий поворот или заезд на паркинг - здесь отображаются свободные места, стоимость парковочного места", - отмечает глава WayRay Виталий Пономарёв.

Другой новый тренд в мире автомобилестроения - "мобильность как услуга". Чтобы понять, как это работает, мы встретились с главой компании Trafi Кристофом Шминке, которая разработала комплексное приложение, показывающее все виды транспорта, доступные для проезда из условной точки А в точку Б.

"Мы интегрировали все услуги в одно приложение, - говорит Шминке. - Оно включает, как общественный транспорт, городские сети такси, так и иные способы передвижения - например, на велосипеде или с помощью услуги каршеринга. Все доступные варианты собраны в нашем приложении".