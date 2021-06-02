Volkswagen озеленит греческий остров

Греческий остров Астипалея призван стать моделью климатически нейтральной мобильности в сотрудничестве с Volkswagen Group. В среду пемьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принимал здесь генерального директора немецкого автопроизводителя Герберта Дисса. Они посетили уже существующие мощности на острове и рассказали о том, какие изменения произойдут на Астипалее после реализации проекта.

На презентации "Умный и устойчивый остров: отчет о прогрессе, от видения к действию", Дисс подчеркнул, что "Астипалея- это будущй семинар Европы по прекращению зависимости от бурого угля".

"Поскольку мы начали нашу программу в ноябре прошлого года, я уже давно хотел приехать сюда, чтобы стать свидетелем начала одного из самых амбициозных климатических проектов Европы, и я бы сказал, одного из самых захватывающих климатических проектов: превращение Астипалеи в европейский образец перехода к устойчивой мобильности. Сегодня мы нажимаем кнопку пуска, чтобы электрифицировать этот остров", сказал Герберт Дисс.

Остров Астипалея расположен в восточной части Эгейского моря. Пилотный проект задуман в рамках усилий, которые предпринимает Volkswagen для сокращения выборосов в атмосферу. Предполагается перевести всю транспортную систему острова на электромобили, энергия будет вырабатываться в основном из местных зелёных источников - солнца и ветра.

"То, что мы предлагаем здесь, на Астипалее - это ни что иное, как новое начало, - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. - Это дверь в более новый, чистый, зелёный и устойчивый мир за пределами двигателя внутреннего сгорания, где энергия питает нашу жизнь, не причиняя вреда нашей планете. И то, что мы здесь делаем, представляет собой один маленький, но очень важный винтик в наших коллективных усилиях по решению мировой проблемы, связанной с чрезвычайной климатической ситуацией".

Меморандум между компанией и Грецией о создании новаторской системы мобильности на острове был подписан в ноябре 2020 года. Volkswagen заменит около 1500 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на 1000 электрических моделей. Полицейские и административные автомобили также будут электрифицированы. Широкое распространение получат также электрические скутеры испанского бренда Seat и электрические велосипеды.